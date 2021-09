ABANO - Non sono solo le presenze negli alberghi o l’afflusso nei negozi a testimoniare una ripresa dell’economia del bacino termale dopo i periodi in cui chiusure e limitazioni per il Covid si sono fatte maggiormente sentire. Anche il lavoro dei portalettere è la spia di una ripartenza che, seppure ancora lenta, appare incoraggiante. «Si ricomincia – racconta Alberto Barbiero, 25 anni, padovano, in servizio ad Abano nel quartiere di San...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati