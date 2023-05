ABANO TERME (PADOVA) - Alla Radiologia interventistica del policlinico di Abano va il premio "Team dell'anno" per il trattamento dei pazienti con piede diabetico. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria internazionale per conto di "The way to my heart", associazione statunitense che fornisce sostegno e supporto ai pazienti affetti da arteriopatia periferica degli arti inferiori, al termine dell'evento formativo "Cli-C 2023 Global-Critical limb ischemia courses", svoltosi a Venezia e che ha visto la partecipazione di 250 specialisti provenienti da tutto il mondo.



Il riconoscimento



L'associazione statunitense ha attribuito in particolare il premio al dottor Marco Manzi, responsabile dell'unità operativa, e al collega Mariano Palena oltre che agli infermieri e ai tecnici del gruppo di lavoro. Secondo quanto si legge nella motivazione, i due specialisti da sempre si sono distinti in questo campo in quanto all'avanguardia nell'impiego di strumenti e tecniche tra i più avanzati per prevenire le amputazioni e migliorare le condizioni di vita dei pazienti e per il loro prezioso e costante contributo in ambito formativo, "ispirazione per i medici a livello globale".

Conferita anche una menzione al dottor Giacomo Clerici, coordinatore scientifico delle attività per il piede diabetico del Gruppo Policlinico Abano, per la sua carriera dedicata al consolidamento dell'approccio multidisciplinare.



La soddisfazione



«È una grande soddisfazione ricevere un riconoscimento così importante - ha commentato Manzi - che premia il lavoro di tutta la nostra equipe, sempre orientato a un approccio multidisciplinare e alla collaborazione con il Centro per il piede diabetico della nostra struttura. Un plauso speciale va al personale infermieristico e tecnico per la dedizione che ogni giorno dimostra e per l'altissima professionalità. Senza una squadra non si possono ottenere risultati di qualità e di questo i pazienti sono perfettamente consapevoli. Colgo l'occasione per ringraziare l'associazione, il gruppo di lavoro e la direzione per il costante supporto».

Il Centro per il piede diabetico del policlinico, fondato nel 2003, è una realtà di eccellenza nel panorama nazionale. Unico in Italia con posti letto dedicati, si è preso cura di 15mila pazienti, ed eroga oltre 10mila prestazioni l'anno tra visite e medicazioni. La pandemia aveva comportato una riduzione dei ricoveri e un peggioramento medio delle condizioni del pazienti. Una conseguenza seria del diabete che nel casi più gravi può portare all'amputazione della gamba con una speranza media di vita di 5 anni dopo l'intervento.