Incendio nella casa ricovero dei senzatetto: una persona ferita

ABANO TERME - Principio d’incendio divampato all’interno di una casa disabitata dimora di senzatetto ad Abano oggi, 13 gennaio, verso le 11: ferita una persona. Le fiamme si sono probabilmente sviluppate per la vicinanza tra una stufetta e materiale accatastato. Sul posto i Vigili del Fuoco di Abano. Una persona che si trovava all’interno a dormire è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. L’uomo che ha opposto qualche resistenza è stato portato all’esterno con la collaborazione delle forze dell’ordine e preso in cura dal personale del SUEM per essere portato in ospedale per le cure. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.