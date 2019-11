Due battute al bar poi la richiesta di soldi: risponde di no e viene picchiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABANO TERME (PADOVA) - Si incontrano al, chiacchierano, poi scatta la richiesta: "Mi dai 100 euro?". Alla risposta negativa partono. E' accaduto ad, nel Padovano, nei giorni scorsi. Vittima un 33enne del posto, in manette è finito un 23enne di origini marocchine, Yousef Fellah, colto in flagranza del reato di estorsione.L’attività di polizia giudiziaria è scaturita dalla denuncia della vittima ai Carabinieri di Viale delle Terme: il giovane aponense, disperato, ha raccontato ai militari dell’Arma che nei giorni scorsi aveva conosciuto il 23enne in un bar del centro termale e che, dopo uno scambio di battute, lo straniero gli aveva chiesto la somma di 100 Euro. Alla risposta negativa dell’italiano, che gli riferiva di non avere al momento denaro con sé, il 23enne lo ha aggredito con schiaffi e pugni, intimandogli di trovare i soldi chiesti. Nel pomeriggio di ieri l’estortore ha contattato nuovamente la vittima ribadendo le sue pesantie la sua richiesta di denaro, conripetute sul cellulare dell’italiano, sempre più insistenti e minacciose.A questo punto, lo straniero ha fissato ora e luogo dell’appuntamento per la consegna dei soldi: la centralissima Piazza del Sole e della Pace di Abano. Non sapeva di finire in trappola. Non appena i militari, appostatisi in borghese nelle vicinanze del luogo dell’incontro, hanno visto l’italiano consegnare una banconota allo straniero, lo hanno bloccato e conducendolo in caserma. Addosso al reo veniva rinvenuta la banconota consegnata dalla vittima, prova evidente del reato commesso. Dell’avvenuto arresto è stato informato il Sostituto Procuratore di turno della Procura patavina che disponeva l’accompagnamento del 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, al carcere “Due Palazzi” di Padova.