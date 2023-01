ABANO (PADOVA) - Circa mezzo milione di euro. È questo l’ammontare complessivo delle multe e sanzioni comminate nel 2022 dalla Polizia Locale di Abano Terme. Il dato è stato diffuso ieri, vigilia della ricorrenza oggi di San Sebastiano, patrono delle polizie municipali, dall’amministrazione comunale che ha voluto tratteggiare il bilancio dell’attività svolta l’anno passato dal corpo dei vigili aponensi.



IL SINDACO

«Sulle multe non abbiamo un indirizzo vessatorio nei confronti dei cittadini con l’obiettivo di fare cassa - ha affermando il sindaco, Federico Barbierato - mezzo milione è una cifra bassa rispetto ad altri Comuni contermini e della nostra provincia. Ma chi ha commesso quelle violazioni dovrà pagare quanto gli spetta. Come amministrazione comunale non aderiremo alla rottamazione delle multe varata dal Governo. Come tutti i condoni è una misura diseducativa che premia gli scorretti, In secondo luogo il Governo, a fronte della rinuncia dei Comuni alla riscossione delle multe non ha previsto forme di ristoro per gli enti locali. In un anno come questo di bilanci difficili a causa del caro energia, e prima del Covid, è un caricare un peso ulteriore sulle spalle dei Comuni».



I NUMERI

Nei tanti numeri che disegnano il quadro dell’attività svolta saltano all’occhio quelli delle auto senza assicurazione o non revisionate; ben 463 le prime e 296 nella seconda fattispecie. «Abbiamo avuto anche dei casi di persone raggirate che avevano sottoscritto false assicurazioni, lo scorso maggio ne abbiamo trovate ben 4 poi la cosa è andata scemando. Ma il numero complessivo di chi non paga l’assicurazione è preoccupante - ha detto il comandante della polizia locale, Francesca Aufiero - è diminuzione per tutti della sicurezza della circolazione. Il numero così alto è anche frutto della tecnologia che abbiamo. Abbiamo varchi targa in tutti i quartieri e una camera mobile che controllano automaticamente la validità di assicurazione e revisione. Possiamo fermare le autos provviste a colpo sicuro».



LE SEGNALAZIONI

Importanti le segnalazioni dei cittadini. «Ci consentono di organizzare i servizi in modo più esatto - continua la comandante Aufiero - siamo molto soddisfatti di essere riusciti quest’anno ad aumentare di molto il numero delle contestazione fatte direttamente su strada agli interessati. Non è bello, e forse neanche corretto che un verbale arrivi direttamente a casa. Il nostro Comando ha 18 agenti e tutti a turno fanno sia lavoro d’ufficio che fuori, nessuno sta sempre solo in ufficio». Conseguente al numero di auto senza assicurazione è quello delle auto sottoposte a fermo: 464, in pratica una e mezza al giorno su base annua.



LA MAPPA

Sulla base delle segnalazioni dei cittadini sono stati organizzati i servizi di controllo della circolazione e ne è così emersa una pianta delle vie dove gli automobilisti sono più indisciplinati. In via Foscolo sono stati controllati 93 veicoli, 85 in via Santuario, 80 in via Appia Monterosso, 62 in via Montegrotto e 56 nelle vie Diaz e Flacco. In aumento da 146 (2021) a 179 (2022) le sanzioni per conferimento scorretto dei rifiuti, mentre complessivamente le amministrative sono salite da 221 a 240; due soli i verbali per la violazione della normativa anti covid. «Al nostro corpo di polizia municipale va un grande ringraziamento per il lavoro svolto a servizio della cittadinanza - ha concluso l’assessore alla sicurezza, Ermanno Berto - per la prima volta quest’anno metteremo on line sul sito del Comune tutti i dati dell’attività che ha svolto. Il documento si intitola significativamente “Al servizio della comunità”. È una iniziativa di trasparenza nei confronti dei cittadini che potranno anche verificare come vi sia una corrispondenza dei servizi svolti rispetto alle loro segnalazioni».