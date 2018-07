CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Abano Montegrotto - Un maggior numero di treni da Venezia verso le Terme in orario serale, durante i fine settimana, un essenziale potenziamento del servizio soprattutto per migliorare l’offerta a favore di chi soggiorna negli stabilimenti alberghieri di Abano e Montegrotto. Questa la richiesta che è stata avanzata a Trenitalia dall’Organizzazione di gestione della destinazione dei Colli Euganei (Ogd), l’organismo regionale di pianificazione delle politiche turistiche che vede il Comune di Montegrotto come ente capofila. «Attualmente, la sera è previsto un unico treno regionale che parte da Venezia per lo scalo di Montegrotto in partenza alle 21,42 e un Intercity notturno alle 00.08 – spiega il sindaco della città termale Riccardo Mortandello -. Fra questi due convogli, oppure dopo, non vi è più nulla fino all’alba”.