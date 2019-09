Investimenti con i soldi lasciati ai bambini, nuovi guai per Claudio

di Marco Aldighieri

PADOVA L’ex sindaco di Abano,, e Daniele Natale in qualità di presidente dell’associazione “Città dei bambini” entrambi a processo per il reato di tentata appropriazione indebita in concorso, ieri mattina davanti al giudice del Tribunale monocratico hanno chiesto di potere essere giudicati con il rito abbreviato. Secondo i loro legali, Ferdinando Bonon e Giuliano Tiribilli, le possibilità di una assoluzione sono elevate. Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Marco Brusegan, Daniele Natale di 47 anni residente a Montegrotto e presidente dell’e Luca Claudio, anche lui di 47 anni, in qualità di gestore dell’associazione, avrebbero tentato di