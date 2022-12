Va a consegnare le pizze, perde il controllo dell'auto e finisce rovesciato nel fossato

ABANO TERME (PADOVA) - Incidente stradale alle 21 di domenica 4 dicembre ad Abano: un'auto è finita rovesciata in un fossato in via Giusti, ferito il conducente, che stava consegnando le pizze. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.