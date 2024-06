ABANO TERME (PADOVA) - È nato ad Abano il Gruppo ospedaliero Leonardo (Gol), evoluzione del Gruppo Policlinico Abano. Il nuovo gruppo riunisce nove strutture private accreditate dislocate tra Veneto, Marche, Abruzzo e Sardegna e le società che fanno riferimento a Nicola Petruzzi, imprenditore abruzzese, nel settore della sanità privata accreditata.

Il nuovo Gruppo ospedaliero Leonardo di Abano

Lo scorso anno l'insieme delle strutture del Gruppo, dove lavorano complessivamente 1.161 persone tra personale medico, infermieristico, amministrativo e di supporto, ha effettuato oltre 22mila ricoveri, di cui quasi 16mila per intervento chirurgico (il 73% del totale). Inoltre, le strutture hanno erogato un totale di 1.074.000 prestazioni ambulatoriali, di cui 4.648 chirurgiche e 273.000 (circa il 25%) erogate dal pronto soccorso di Abano Terme. Il Gruppo ospedaliero Leonardo è costituito dal Policlinico Abano, presidio della Regione Veneto, dal Centro Medico di Foniatria e da Casa di Cura Diaz a Padova, da Villa Igea ad Ancona, da Villa Serena a Jesi (Ancona), da Centro Medico Life Care e dal Laboratorio Life Care a Pescara, dal Centro di Radiologia Medica 4R di Montesilvano (Pescara) e dal Policlinico Sassarese a Sassari. Petruzzi annuncia che «è iniziata un'operazione di renaming e di rebranding che non prevede modifiche agli assetti societari e proseguirà nei prossimi mesi, tramite un nuovo logo per identificare in maniera coerente tutte le strutture».