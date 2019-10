Spaccata notturna alla Luxury House: negozio svaligiato in 5 minuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABANO (PADOVA) - Spaccata notturna ai danni del, situato nella zona centrale del parco urbano termale. I ladri hanno utilizzato come ariete un piccolo monovolume di colore chiaro con il quale hanno abbattuto la vetrata sul lato che si affaccia sul parcheggio di piazzetta Cortesi. La razzìa è durata meno di sei minuti: dalla boutique si sono volatilizzati oltre 200 capi invernali per un valore, ad una prima stima, di 30 mila euro. Il tutto coperto da assicurazione. Il colpo è stato studiato nei minimi particolari: i malviventi, prima di entrare in azione, hanno neutralizzato con del poliuretano espanso il dispositivo di allerta installato all'esterno.