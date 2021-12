A Padova nell'ex Bronx di via Anelli ora si fa posto alla nuova questura

PADOVA - A Padova arriva la nuova questura e troverà posto dove, fino a un anno e mezzo fa, sorgevano le palazzine di via Anelli, simbolo dello spaccio e del degrado cittadino. Ieri, infatti, il vicesindaco Andrea Micalizzi ha firmato con il ministero dell’ Interno la convenzione grazie alla quale l’amministrazione padovana diventa stazione appaltante per la realizzazione del progetto. Un progetto che il governo finanzierà con 50 milioni di euro. L’operazione nasce da una permuta. Il Comune, infatti, ha ceduto all’Agenzia del Demanio l’area di via Anelli in cambio dell’ex caserma Prandina, diventata nel frattempo un grande parcheggio a servizio del centro storico. Salvo imprevisti, il bando di gara per la progettazione della nuova questura dovrebbe essere assegnato entro la prossima primavera. I cantieri, invece, si apriranno entro la fine del 2023. La durata dei lavori, però, è legata alle scelte tecniche che saranno individuate dai progettisti.

«Il futuro inizia ora: dopo le acquisizioni delle palazzine, dopo le ruspe e le demolizioni abbiamo mantenuto l’impegno di far sparire le palazzine dell’ex Bronx di via Anelli – commenta il vicesindaco Andrea Micalizzi che, praticamente dall’inizio del suo mandato, si sta occupando di questa operazione - . Adesso parte una nuova fase avvincente e più bella ancora che è quella del rilancio del quartiere Stanga che con la nuova questura avrà un ruolo importante in città, attirando investimenti che porteranno anche un rilancio sociale».