Tragedia sfiorata in A4, si trancia un pesante tirante del cavalcavia, perfora l'asfalto e colpisce due bus e un Tir

VIGONZA - Cede un tirante di un cavalcavia sulla A4 e perfora l'asfalto: danneggiati due pullman e un autoarticolato. Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, lungo l'autostrada A4, nei pressi di Vigonza. Qui, in prossimità dello svincolo per la A13 per Bologna, all'improvviso si è tranciato un tirante del cavalcavia. Il pensante cavo e finito sui mezzi che stavano transitando in quel momento: due bus e un autoarticolato. Il cavo si è poi conficcato sull'asfalto della A4. Immediato l'intervento della Polizia stradale che è arrivata sul posto, al chilometro 365 della carreggiata ovest verso Milano. Fortunatamente non ci sono stati feriti.