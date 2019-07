Cinque incidenti in mezz'ora sulla A4, lunghe code tra Pd Est e Dolo

VENEZIA - Cinque incidenti stradali, registrati tra le 17.30 e le 18.10 hanno causato problemi al traffico lungo la A4 nel tratto tra Padova est e Arino di Dolo, in entrambe le carreggiate. Tre incidenti sono avvenuti in direzione Trieste; il primo, in territorio di Vigonza (Padova), ha provocato una coda di 5 chilometri all'interno della quale si sono verificati altri due tamponamenti, tutti tra veicoli leggeri e senza feriti. Poco dopo, un altro incidente ha coinvolto un'auto in carreggiata direzione Milano, allo svincolo di uscita di Padova Est, provocando anche in questo caso un secondo tamponamento a causa dei curiosi e un chilometro di coda. Molti danni ai mezzi coinvolti, ma anche in questo caso non si registrano feriti. L'intervento di due pattuglie della Polstrada e degli ausiliari della viabilità di Cav Spa ha permesso di rimuovere in fretta i veicoli incidentati e, nel caso di Padova Est, di mantenere aperto lo svincolo. Attualmente, pur con il traffico intenso dell'ora di punta, le code sono in diminuzione.

