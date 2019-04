Ancora un incidente in A4: coinvolte tre auto, code in direzione Trieste

Un nuovo incidente ha coinvolto tre automobili intorno alle 18.20 di oggi, 17 aprile, lungo la A4, tra Padova e Arino (Ve), più o meno nello stesso punto in cui questa mattina si erano scontrati un'auto e un mezzo pesante. Lo rende noto la concessionaria Cav. Anche in questo caso gli occupanti non hanno richiesto l'intervento sanitario, ma l'incidente, anche a causa dell'ora di punta, ha provocato code in direzione Trieste nel tratto tra Padova e il bivio con la A57, che hanno raggiunto cinque chilometri. I veicoli sono stati rimossi e le code risultano attualmente in smaltimento. Sul posto operano le pattuglie della Polstrada e gli ausiliari alla viabilità di Cav, coordinati dal Centro Operativo di Mestre.

