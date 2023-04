A4, tamponamento fra Tir, 10 km di coda al bivio per l'A13: ferito un autista

PADOVA - Un incidente tra duesi è verificato poco dopo le 16.30 di oggi, 11 aprile 2023, indirezione Milano, in corrispondenza dello svincolo per la A13. Il tamponamento tra i due Tir, le cui cause sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, intervenuta per i rilievi, ha provocato il ferimento del conducente del secondo mezzo, preso in carico dai sanitari del Suem-118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. Sul posto stanno operando gli Ausiliari della Viabilità di Cav che poco fa ha rilevato coda tra l’interconnessione con laAl momento, in corrispondenza dell’incidente, dove stanno per iniziare le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati, si transita su due corsie di marcia. Rimane regolarmente aperto lo svincolo per la A13 in direzione Bologna.