Schianto fra due auto in A4: 5 km di coda e due feriti, traffico nel caos

Padova - Un incidente ha coinvolto due vetture questa mattina, poco dopo le 8, in A4, nel territorio di, al chilometro 368 in direzione Trieste. Coinvolte due vetture: si registrano solo dei feriti lievi.Subito si sono formate code fino a 5 chilometri, in aumento, a causa dei veicoli incidentati che occupano metà della carreggiata: sul posto, con 4 mezzi degli ausiliari di CAV in servizio di assistenza e presegnalazione coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società.Il ripristino della viabilità ottimale in tarda mattinata