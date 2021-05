A4, botto tremendo in autostrada tra due auto e un furgone: sei feriti, due sono molto gravi Foto

DOLO/PADOVA - Tremendo incidente alle 00.45 di giovedì 20 maggio sull'autostrada A4, al km 366, tra Dolo e Padova Est, in direzione Milano: a scontrarsi violentemente due auto e un furgone. Nello schianto sono rimaste ferite sei persone, di cui due sono in gravi condizioni.

I pompieri arrivati da Mira, Mestre con l’autogrù e Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso con il personale sanitario del Suem tutte le persone coinvolte nell’incidente, trasferite in ambulanza in ospedale. Durante le operazioni di soccorso durate circa due ore il tratto autostradale è rimasto chiuso. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.