A13. Tamponamento fra due camion in autostrada: bloccato il passaggio sull'Adige Foto

Mercoledì sera alle 22:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 poco dopo il casello di Boara Pisani in direzione Bologna per il tamponamento tra due mezzi pesanti sul ponte che attraversa l’Adige: due feriti.

I pompieri arrivati da Rovigo con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno raggiunto a piedi il luogo dell’incidente in quanto un autoarticolato, messosi di traverso a causa del sinistro, bloccava tutta la carreggiata sud del ponte, bloccando qualsiasi tipo di passaggio e la circolazione. I due autisti sono riusciti a venire fuori a autonomamente e sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i soccorsi stradali scortati dalla polstrada hanno raggiunto in senso inverso il posto dell’incidente per la rimozione dei mezzi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.

