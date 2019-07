Incidente tra tir sulla A13 Bologna-Padova. Verso il Veneto code causate dai curiosi

Un tamponamento fra mezzi pesanti è avvenuto in tarda mattinata sulla A13 Bologna-Padova, all'altezza di Sabbiuno e in direzione Sud. Il tratto dove si è verificato l'incidente è stato chiuso, con traffico bloccato, mentre verso Padova si segnalano code per per i curiosi. Sul posto è intervenuto il 118, insieme a Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, ma ancora non si conosce la gravità dei feriti. Si deve uscire obbligatoriamente a Bologna Arcoveggio e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Bologna Interporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA