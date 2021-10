Incidente mortale sull'autostrada A13: auto in coda in direzione Padova

FERRARA - È di un morto il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 12 sull'autostrada A13 Bologna- Padova, nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, all'altezza del km 39. L'incidente ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda in direzione Padova.