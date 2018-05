Controllo in A13: 22enne padovano scoperto con 5 kg di droga nel bagagliaio

ROVIGO - Un cittadino romeno, Viorel Madalin Popirlan, 22 anni, residente ad Arquà Petrarca (Padova) è stato arrestato dalla Polstrada di Rovigo dopo essere stato trovato in possesso di 5,1 chili di hashish, nascosti nel bagagliaio di una Chevrolet Matiz, di proprietà di un'altra persona. Il giovane era stato fermato per un controllo sull'autostrada A13, nell'area di servizio San Pelagio, nel comune di Due Carrare, in provincia di Padova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA