Furti e spaccio: 7 minori nei guai, vendevano droga anche ai 12enni

I particolari sul Gazzettino del 1. Aprile

Albignasego - Raffica di perquisizioni e ben 7 minorenni che vivono nella cintura padovana (sei italiani ed un ragazzo albanese) tutti di età compresa fra i 15 ed i 17 anni denunciati per vari reati. Tre del gruppo, in particolare, si sarebbero resi responsabili, in concorso tra loro, di due furti commessi nel dicembre 2017 ai danni del bar del patronato di San Lorenzo: in entrambe le circostanze i “ragazzini terribili”, dopo aver forzato una finestra posta sul retro del locale, si erano impossessati dell’incasso ma anche di snack, bottiglie di vino, birra e liquori per un valore complessivo di circa 400 euro. Gli altri teenager indagati sono, altresì, risultati essere particolarmente attivi nello spaccio “al dettaglio” di droga.Sono state riscontrate ben 25 occasioni nelle quali, per un prezzo dai 5 ai 10 euro per volta, un componente del gruppo aveva ceduto a ragazzini (in un caso addirittura in favore di un minorenne di soli 12 anni) varie quantità di hashish e marijuana.