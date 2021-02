Giovanni e Mirella festeggiano i (primi) 70 anni d'amore fra l'Alta e Jesolo

È giunto all'invidiabile e raro traguardo dei 70 anni, il matrimonio di Giovanni Beghetto e Mirella De Poli, rispettivamente di 92 e 90 anni, entrambi nati e residenti a Tombolo.

Commerciante di bestiame lui, casalinga lei. Si sono sposati il 28 febbraio 1951. Una unione ancora più forte nel cuore, tant'è che sono veramente un'anima sola. Stanno bene, vivono in piena autonomia e il signor Giovanni fino all'anno scorso guidava la macchina.

Poi la frattura di un femore glielo ha impedito. Saranno festeggiati nel rispetto delle regole anti-contagio dai figli Tino, Cristina e Mauro che hanno donato loro i nipoti Mirco, Alberto, Chiara, Alice e Mirella e i pronipoti Angelica e Giovanni, che ricambiano le attenzioni e l'affetto che ricevono quotidianamente da nonni e bisnonni.



Molto conosciuta la coppia non solo a Tombolo, ma anche a Jesolo. Da 60 anni frequentano la nota località di mare dove negli ultimi anni vivono per sei mesi all'anno nella zona di piazza Nember. La grande festa del 70. è solo rimandata a quando sarà debellata la pandemia. Tantissimi gli aneddoti. Uno particolare: partiti in auto il giorno stesso del matrimonio per il viaggio di nozze diretti in montagna, incrociarono un mercato con bestiame in vendita. Giovanni si fermò e concluse degli affari. Alla coppia sono giunti anche gli auguri del presidente del Veneto Luca Zaia.

