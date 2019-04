Rete 5G, contro le super-antenne si mobilita il paese: «Non siamo cavie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINTO - Trecento firme, raccolte in due mezze giornate, per dire no alla, di cui Cinto Euganeo dovrebbe essereinsieme ad altri 119 piccoli comuni della penisola. La settimana scorsa, nelle giornate di martedì e venerdì, il Comitato locale contro l'elettrosmog, insieme a Lasciateci respirare Monselice e all'associazione Apple di Padova, ha organizzato una petizione. Nel presidio allestito in piazza a Fontanafredda ben 300 persone sono passate a sottoscrivere lo stop alla sperimentazione del cosiddetto internet delle cose che rientra nell'Action Plan della Commissione Europea. Se da un lato l'iper-connessione wi-fi tra dispositivi mobili, elettrodomestici e oggetti di consumo presenta enormi potenzialità sul fronte dei servizi, dall'altro ci sono i potenziali rischi sulla salute umana. La rete 5G utilizzerà frequenze altissime, 11 volte superiori all'attuale 4G, sfruttando migliaia di nuove antenne a corto raggio, i cui effetti sull'uomo non sono ancora stati accertati.