In arrivo 300 nuove telecamere Saranno accese 24 ore su 24

di Alberto Rodighiero

PADOVA - ll Comune stanzia 700mila euro per installare 297 nuove telecamere in città. Nello specifico, con due diverse determine, del settore polizia municipale e servizi telematici, l’altro giorno sono stati stanziati complessivamente 682mila euro per acquistare e installare 297 nuovi occhi elettronici da predisposte un po’ in tutta la città. L’intervento rientra all’interno del progetto definitivo del sistema di videosorveglianza “Padova Città Sicura” finanziato con 1,5 milioni di euro. Le quasi 300 telecamere, tra fisse e orientabili a distanza, le nuove telecamere che andranno a integrarsi nel sistema di videosorveglianza già esistente. I lavori di installazione prevedono anche due interventi di ampliamento della fibra ottica necessari al collegamento delle telecamere alla rete esistente. Sono stati definiti anche i 105 siti dove saranno sistemare i nuovi occhi elettronici.....

