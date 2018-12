17enne travolto e ucciso a Siena dal camion bianco: fermato padovano

SIENA- PADOVA - I carabinieri del comando provinciale di Siena hanno eseguito un fermo per la morte di Arturo Pratelli, il 17enne travolto e ucciso venerdì scorso, intorno alle 18.30, nel comune di Sovicille (Siena). Il fermato, secondo quanto si è appreso, è un cittadino italiano. L'uomo sarebbe stato alla guida del camion bianco che avrebbe investito il ragazzo sul ciglio della Strada provinciale 73, in località Ampugnano. Il camion bianco sarebbe stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.



Notizie non confermate circolano su un uomo di Padova al quale gli investigatori sarebbero arrivati raccogliendo diversi indizi. L'uomo è stato interrogato a lungo nella notte.

