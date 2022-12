CITTADELLA - «Qui si è sposata mezza Cittadella. Ho lavorato tanto, ma le soddisfazioni sono state molte». E da ieri, per la cittadellese Lucia Andretta, si aggiunge quella di aver raggiunto in salute e lucidità, l'invidiabile traguardo dei 100 anni di vita. Ieri, 9 dicembre, per lei è diventato realtà l'augurio cento di questi giorni. Domani, domenica 11, a pranzo, la grande festa con i famigliari ed i parenti, ovviamente nel ristorante ed hotel Due Mori. È stata proprio lei con il cognato Tullio Sgarbossa, a fondarlo. Si trova a poche centinaia di metri a nord del centro storico della città murata, locale di riferimento, è un'attività tra le più storiche e conosciute e non solo in Veneto. Originaria di Fontaniva, con un fratello ed altre sei sorelle, si è sposata con Angelo Sgarbossa, due i figli.

Ed eccola seguire la cucina del ristorante. L'attività si è poi ampliata ed alla ristorazione, di grande qualità e prestigio, ecco anche l'accoglienza con l'apertura dell'hotel. Tanti l'impegno e la fatica quotidianamente ed ancor più durante le festività. Proprio il lavoro è stato l'elisir di lunga vita per la signora Lucia pronta a sperimentare sempre nuovi piatti accanto a quelli della tradizione.

Donna creativa, descrivono la neo centenaria i parenti. Non solo l'invidiabile arte della cucina sopraffina, ma anche quella di sarta con la realizzazione e confezione di numerosi abiti. Non ha assolutamente perso stile ed eleganza Lucia Andretta, appuntamento settimanale con la parrucchiera compreso. Una guerriera, una combattente, altri aggettivi con i quali i familiari la descrivono. A farle gli auguri a nome anche di tutti i concittadini, anche l'amministrazione comunale.