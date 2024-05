MOGLIANO (TREVISO) -Tutto ruota attorno alla maturità del giovane che aggredì a coltellate Marta Novello il 22 marzo del 2021. Perchè alla maturità è collegata la sua capacità d’intendere e volere. È questo il quesito a cui dovrà rispondere Alessandro Pesavento, lo psichiatra a cui la Corte d'Appello di Venezia ha affidato ieri la perizia sul ragazzo che, quando aveva 15 anni, aggredì con 23 coltellate la giovane runner, ferendola seriamente.

Seconda perizia sull'imputato

Si tratta della seconda perizia psichiatrica sull’imputato, che oggi è maggiorenne, accusato di tentato omicidio. La difesa sostenuta dall'avvocato Matteo Scussat, ha nominato come consulente di parte il professor Ugo Sabatello, neuropsichiatra e docente all'università La Sapienza di Roma. Sono stati fissati 90 giorni per la consegna di entrambe le perizie sul giovane, che attualmente vive con la madre in Gran Bretagna. L’esito sarà, dunque, reso noto alla fine di settembre. Mentre l’udienza è stata aggiornata al prossimo 11 ottobre. «Sarà difficile che arriveremo a sentenza. Le perizie andranno discusse e prevedo che i tempi si allungheranno» fa presente l’avvocato Scussat. Nella scorsa udienza del 10 maggio il procuratore generale, al termine della requisitoria, aveva chiesto la conferma della condanna a 5 anni di carcere. L’avvocato Scussat, invece, l’assoluzione per difetto di imputabilità.

L'iter giudiziario

La Cassazione aveva annullato la condanna in secondo grado a 5 anni per insufficienza di approfondimento dei temi dell’immaturità e della capacità d’intendere e volere del minore al momento del fatto. Da qui il rinvio in Appello: nelle udienze precedenti erano stati sentiti il perito del tribunale, Giovanni Battista Camerini e il consulente della difesa, Leonio Rizzo. Secondo Camerini il ragazzo era solo parzialmente incapace di intendere e volere al momento del fatto per via della sua immaturità e di un quoziente intellettivo inferiore alla media. Ma non al punto da riconoscere il vizio totale di mente.

Il consulente della difesa sostiene invece che il ragazzino fosse totalmente incapace di intendere e volere mentre colpiva Marta con una pioggia di fendenti.