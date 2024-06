ARCADE (TREVISO) - È stato trovato morto nel suo appartamento di Bologna, dove si era trasferito da un paio d’anni. Nulla da fare per Nicola Calesso, 21enne di Arcade, rinvenuto privo di vita lunedì scorso. Il giovane era cresciuto ad Arcade ma da qualche anno non viveva più nella Marca poiché si era trasferito a Bologna dove risiedeva e lavorava.

La mamma: «Troverà il modo di tornare a noi»

«Mi piace credere che tutto ciò che abbiamo amato troverà il modo di tornare a noi. Magari avrà un altro aspetto e un altro nome, ma ritornerà sempre». Questa la frase, scelta dalla mamma Marzia, il papà Diego e il fratello Matteo, che si legge nel manifesto funebre vicino ad una foto che ritrae Nicola con alle spalle una spiaggia. Anche il sindaco di Arcade, Nico Presti ha espresso le sue condoglianze: «Era da parecchio tempo che non vedevo Nicola ad Arcade – spiega il primo cittadino – Me lo ricordo quando era ancora ragazzo durante il mio primo mandato, quello che mi sento di esprimere è un messaggio di forte vicinanza alla famiglia e le mie più sincere condoglianze ai famigliari». La madre ha affidato ai social il proprio dolore con un post dove è stata pubblicata la foto dell’epigrafe e una didascalia in cui la donna manifestava il suo dolore. Il funerale si terrà sabato 8 giugno alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Arcade, mentre il venerdì 7 verrà recitato il Santo Rosario in chiesa. Vicini alla famiglia anche gli operai dell’Electrolux, ditta in cui lavora la madre del ragazzo. «Ci stringiamo collettivamente in un silenzioso, infinito abbraccio di cordoglio . Esprimiamo le condoglianze della RSU, anche a nome di tutti i lavoratori».