Mogliano, morto Nico Zane: il consigliere comunale amato da tutti. Era candidato alle amministrative

MOGLIANO – Amatissimo da tutti, compagni in politica e avversari, il consigliere comunale di Mogliano Veneto, Nico Zane, si è spento ieri mattina dopo una lunga lotta con un male incurabile. La speranza di una ripresa era flebile, ma, nonostante tutto, per la famiglia, gli amici e i colleghi, la notizia della sua morte è stata una doccia fredda. Saluta così l’amatissima moglie Sabrina, i due figli e i tanti ragazzi che aveva ospitato nella propria casa con l’affido familiare. Un brutto colpo anche per il sindaco uscente, Davide Bortolato, che con Zane al fianco come consigliere comunale, ha iniziato e concluso la sua avventura politica di primo cittadino moglianese, credendo fino alla fine di poter portare a termine insieme un altro mandato. Zane era infatti nella lista civica “Bortolato Sindaco” anche per queste elezioni amministrative, nonostante la consapevolezza della malattia difficile da sconfiggere.

IL RICORDO

«Era una grandissima persona, uno uomo davvero eccezionale - lo ricorda il sindaco Bortolato - e anche se sapevamo che stava tanto male tutti noi abbiamo sperato fino alla fine in un miglioramento delle sue condizioni». Da una settimana era degente presso l’Hospice oncologico di Castelfranco e da qualche giorno era ormai incosciente. Eppure la fiamma della speranza non si era spenta nei cuori dei suoi cari che gli sono rimasti vicini e hanno creduto fino all’ultimo in una meritata guarigione. Questo perché Nico Zane è stata una persona bella, con lo sguardo sempre rivolto al prossimo, al benessere del quartiere in cui viveva e della sua amata Mogliano. Nato a Murano da padre artista vetraio, era presto venuto a vivere a Mogliano, dove aveva creato una bellissima famiglia. «Ancora non riesco a crederci - prosegue Bortolato - dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme e che lui ha fatto per il suo quartiere. Lui amava Campocroce ed è stato un bravo consigliere e un bravo padre di famiglia».

I GESTI

Di professione odontotecnico, Zane, nel corso della sua vita aveva preso in affido familiare tre ragazzi, cercando di donare loro il calore e il conforto di una famiglia e di una casa in cui sentirsi al sicuro. «L’ho conosciuto 6 anni fa - continua Bortolato - quando me lo ha presentato il consigliere Federoni.

Subito ha ottenuto un grande risultato a Campocroce, nelle elezioni del 2019, e ha restituito tantissimo». Appassionato del pallone era uno dei dirigenti del Calcio Marocco, squadra dove hanno giocato i suoi figli. «Era un uomo leale e onesto - lo ricorda il presiedete della società calcistica del quartiere, Moreno Fornasier - che tanto ha fatto per il Calcio Marocco. Ho perso un grandissimo amico, aldilà della posizione politica, che a me non interessa. Lui era una persona meravigliosa, che ha fatto tanto per noi, in maniera sempre leale e sincera». A ricordalo con grande stima anche il candidato sindaco e consigliere uscente del centrosinistra, Giacomo Nilandi. «La morte del consigliere Zane è una notizia terribile per tutta la nostra città. In questi cinque anni ho avuto modo di conoscerlo, dentro e fuori dal consiglio comunale. Le opinioni politiche a volte diverse mi hanno permesso di potere apprezzare la qualità umana e il bene che voleva alla nostra comunità. Ciao Nico, che la terra ti sia lieve». Ancora non si conosce una data per i funerali.