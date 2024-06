CASTELFRANCO - «Sono stato aggredito da un buttafuori, mi ha spruzzato dello spray al peperoncino sugli occhi, poi mi ha colpito con uno sgabello rompendomi un braccio». Mauro Marin, macellaio ed ex concorrente del Grande Fratello, ha la voce che trema dall’altro capo del telefono, è scosso per quanto gli è accaduto venerdì notte in una nota discoteca della castellana.

L’AGGRESSIONE

Il gieffino racconta di essere andato in quel locale notturno per fare una sorpresa al titolare che era appena tornato da un viaggio all’estero. «Dopo essere stato un po’ lì, sono tornato a casa per riposare – spiega – Poi sono tornato per cercare un mio amico. Sono arrivato in questa discoteca, ho iniziato a cercarlo ma non lo trovavo, così ho fatto un giro con l’auto nella zona circostante. C’era questo bodyguard che mi guardava, era strano. Gli ho chiesto se andasse tutto bene o se avesse bisogno di una mano: mi ha risposto che il suo problema ero io. Sono entrato nel locale, stavano facendo le pulizie e mi sono preso una cosa da bere mentre chiacchieravo con un signore di Loreggia. All’improvviso il buttafuori esce dalla cucina e mi dice che me ne devo andare». A quel punto, Marin riferisce di averlo preso sotto il braccio e di avergli chiesto di accompagnarlo fuori. «Se l’è presa – sottolinea –. Gli ho chiesto che strada potevo fare per uscire perché era tutto buio, non si vedeva niente e lui mi ha detto che dovevo andarmene in retromarcia. Ma non riuscivo». Poi la situazione è degenerata. «Lui mi ha detto “Vieni, ti faccio vedere come uscire” – ricorda Marin –. L’ho seguito e lui mi ha spruzzato lo spray urticante negli occhi. Sono comunque riuscito a vedere che ha preso uno sgabello in acciaio e me lo ha scaraventato all’altezza del collo. Ho messo il braccio sinistro per difendermi e me lo ha rotto».

SOS

«Ho chiesto aiuto, urlavo, dicevo di chiamare i carabinieri e l’ambulanza – racconta l’ex gieffino – ma nessuno ha fatto niente. I buttafuori ridevano, dicevano “Marin smettila di fare così, ti sei fatto male da solo”. Urlavo ma nessuno mi sentiva. Ho legato la maglia sul braccio, mi sono bagnato, poi mi sono avvicinato ad un muro per fare da leva e ho rimesso l’osso a posto. Loro mi dicevano “basta fare teatro”». Intorno alle 4 sono arrivati i carabinieri. «Sono andato in ospedale a Castelfranco prima e a Montebelluna poi – spiega -. Mi hanno fatto gli esami e messo il gesso. Ora farò denuncia». L’amministratore del locale, interpellato, riferisce che non ha niente da dichiarare in merito a questa vicenda ma sottolinea che il locale alle 4 era già chiuso.