Maserada, Casellato: «Irregolarità ai seggi, chiedo il riconteggio dei voti»

MASERADA (TREVISO) – Seggi aperti senza rispettare l’orario e senza la presenza di scrutinatori e rappresentanti di lista; matite irregolari per il voto; numero anomalo di schede bianche o nulle. Per tutti questi motivi Floriana Casellato, candidata sindaco della civica di centrosinistra NoiConVoi di Maserada, sconfitta dal sindaco uscente Lamberto Marini del centrodestra, ha chiesto il riconteggio dei voti in tutti i seggi del comune. «In particolare nel seggio 2 – spiegano i rappresentanti della lista – sarebbe stata utilizzata, anche dalla stessa onorevole Casellato (già parlamentare del Pd) una matita non regolamentare, non copiativa.

Tale circostanza è stata segnalata mediante verbalizzazione da parte dei rappresentanti della lista NoiConVoi».

APERTURE

E poi gli orari: «I seggi venivano aperti prima dell’orario prestabilito, la domenica prima delle 7 e il lunedì prima delle 14, dal presidente e dal segretario con rimozione dei sigilli senza la presenza degli scrutatori e dei Rappresentanti di Lista. E’ stata rilevata inoltre una presenza davvero anomala di schede bianche e nulle. L'onorevole Casellato ha chiesto infine la verifica di tutti i requisiti di legge per i Segretari di seggio».