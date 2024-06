Maltempo, bomba d'acqua sul Montello. A Nervesa sott’acqua anche la casa della sindaca Mara Fontebbasso: «Terreno saturo, non drena più»

NERVESA (TREVISO) – Il maltempo mette in ginocchio il Montello: sono numerose le abitazioni finite sott'acqua nei comuni di Nervesa, Giavera e Volpago. A fare le spese dell'inferno che si è scatenato domenica è stato fra gli altri anche la stessa sindaca di Nervesa Mara Fontebasso. «Anche la mia casa, che si trova vicino al municipio nella zona del Colmello, si è allagata per colpa di una bocca di lupo non a tenuta stagna - spiega la prima cittadina -. Il problema è che il terreno non drena più, perché è colmo d'acqua, dato che piove di continuo.

Anche nella zona di via Castel di Sotto un paio di scantinati si sono allagati».

E lo stesso è accaduto alla casa di riposo Guizzo Marseille di Selva. «Si è allagato un magazzino - dice il vice sindaco Renato Povelato, in trincea con gli uomini della Protezione civile - così è stato necessario intervenire. Nella mattinata di oggi (ieri, ndr) abbiamo completato tutti i lavori: dalla rimozione delle piante cadute sulle prese agli interventi sugli scantinati. Un albero è caduto anche alla scuola materna: verrà rimosso da una ditta specializzata, che dovrà intervenire pure su due platani morti. In tutto sono andate sott'acqua cinque-sei case».

Intanto, il neo sindaco di Giavera Andrea Maccari ha vissuto i gravi problemi che hanno colpito il suo comune nell'ultimo giorno da assessore. E ora fa il punto: «Pur nella gravità della situazione - afferma - posso dire che siamo stati nel complesso fortunati. Già alle 19 di domenica i livelli dell'acqua erano scesi. Inevitabile però la chiusura di via Conca nuova fino a via Artiglieri e di via Lavagei, che poi abbiamo riaperto. Qui come in via Stradazza a complicare la situazione è stata tutta l'acqua che arrivava da Selva. Meglio è andata, invece, nella zona di Cusignana che di solito faceva le spese dell'esondazione del torrente Giavera. Questa volta, invece, la gestione in tale area è stata più semplice. Non è stato così altrove».