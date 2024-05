MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) Improvviso malore in palestra, si accascia mentre è in sauna. Non riesce a riprendersi e la situazione, con il passare dei minuti, da complicata diventa sempre più grave. I soccorritori, nonostante le prolungate manovre di rianimazione, purtroppo non riescono a salvargli la vita.

LA TRAGEDIA

Così ieri verso le 20, alla palestra Energym di Meduna di Livenza, si è consumata una tragedia. A perdere la vita Luciano Caldo, pordenonese di 75 anni che si trovava all'interno della struttura sportiva. Cliente abituale, residente a Pasiano, all’improvviso ha accusato un malore. Il primo ad accorgersi che qualcosa non stava andando per il verso giusto è stato un ragazzo, appena laureato in infermieristica, che ha notato la difficoltà dell’uomo. Immediati sono scattati i soccorsi anche da parte del personale della palestra, formato anche per queste situazioni di emergenza sanitaria. All'interno della struttura è presente il defibrillatore. Tra l'altro proprio di recente la palestra ne aveva donato uno anche all'amministrazione comunale. Durante le operazioni di soccorso è stato allertato il 118 e sul posto in pochi minuti è arrivata un'ambulanza proveniente dal vicino ospedale di Oderzo. Quindi un elicottero dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Proprio l'arrivo dell'elicottero che, atterrato in centro, a poca distanza dalla palestra, ha allarmato i residenti.

MOMENTI DRAMMATICI

Sono stati lunghi e concitati minuti, con i soccorritori che hanno provato in tutte le maniere a salvare il 75enne. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e già ieri sera, poco dopo le 21, in paese cominciava a circolare la voce del decesso, confermato dalle forze dell'ordine. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. Saranno dunque gli uomini dell'Arma a ricostruire nei dettagli quanto accaduto all’Energym. Anche se tutto farebbe supporre a un improvviso malore. Colpiti da quanto accaduto i gestori della palestra hanno preferito non commentare il tragico episodio. «In paese abbiamo sentito l'arrivo dell'elicottero e si era subito capito che si trattava di qualcosa di grave - testimonia il sindaco Arnaldo Pitton -. Non conosco la vittima ma si tratta di un episodio che qui ha rattristato tutti. Siamo vicini ai familiari e ai gestori della nostra palestra in questo momento così delicato».