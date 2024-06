Turisti "a caccia" del lupo lungo il Piave per fare foto e video. Due comuni costretti a emettere un'ordinanza: «Lasciatelo stare»

TREVISO - Attorno a Maserada, Breda e Spresiano, è scoppiata la “lupo-mania”. Le notizie degli avvistamenti di un giovane esemplare, che dai video pubblicati nei social appare zoppicante, forse ferito, hanno stimolato una sorta di “turismo” molto pericoloso. Sempre più persone si avventurano nei luoghi degli avvistamenti, quindi lungo il Piave tra Maserada e Spresiano, ma anche in zona Vacil a Breda, nella speranza di poterlo immortalare con la propria macchina fotografica o, ancora peggio, con lo smartphone. Tutti atteggiamenti pericolosi non tanto per l’incolumità dei curiosi, ma per la salute del lupo che, già sotto stress per la ferita, rischia di sentirsi braccato e rimanere rintanato nella bassa boscaglia che corre lungo il fiume. Evitando così di andarsene verso zone meno frequentate.

IL VERTICE

Sabato pomeriggio un altro avvistamento è stato segnalato ai Carabinieri Forestali nei pressi di Maserada. Anche in questo caso qualcuno ha provato anche a inseguire il lupo per riprenderlo. La Provincia, che con le guardie provinciali sta tenendo monitorata la situazione, ha quindi chiesto ai sindaci di Maserada e Spresiano di intervenire per consigliare ai propri cittadini di tenere un comportamento più prudente. Intanto si attendono le indicazioni dell’Ispra che dovrà dire cosa fare di questo lupo. Le possibilità sono due: attuare delle strategie per allontanarlo da una zona fortemente abitata, oppure provare a catturarlo anche per valutare le sue condizioni fisiche. Ed eventualmente curarlo utilizzando le strutture del Cras di Treviso, che già due anni fa hanno assistito una lupa investita nel bellunese e poi liberata.

I CONSIGLI

Maserada e Spresiano hanno quindi pubblicato due comunicazioni con cui chiedono ai residenti di non lasciare cibo incustodito all’aperto, come le crocchette per cani e gatti. E, soprattutto, di tenere i bidoncini dell’umido in luoghi protetti evitando così di attirare l’esemplare con la prospettiva di avere cibo facile. Altro avvertimento: non lasciare animali da compagnia in libertà ma, possibilmente, farli dormire di notte al riparo, in casa. E ancora: segnalare ogni avvistamento al Centro di Recupero della Fauna Selvatica (chiamando il 320/4320671) o ai Carabinieri Forestali. Infine il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra ha aggiunto: «Se avvistato, non seguire né interagire in alcun modo con l’esemplare».

Insomma: segnalare senza fare altro. Un consiglio di buon senso, che tutti dovrebbero seguire.