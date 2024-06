TREVISO – Aveva tentato il furto in un appartamento di via Verga, ignaro che il dirimpettaio fosse un poliziotto. E infatti l’agente lo aveva fatto arrestare, avvertendo i colleghi. Oggi, 13 giugno, il ladro ha patteggiato un anno e due mesi di carcere per il tentato furto, pena sospesa. Si è conclusa così la vicenda giudiziaria di un 56enne proveniente dalla Georgia e in Italia senza fissa dimora. All’uomo, assistito dall’avvocato Alberto Bianchi del foro di Venezia, è stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto precedentemente emessa dal gip per evitare che potesse colpire ancora.

L’INTRUSIONE

Il 56enne era entrato in azione a fine aprile. Aveva tentato di introdursi in un appartamento in via Verga. Ma non aveva utilizzato le precauzioni del caso. Siccome ha qualche difficoltà a camminare, per salire al quinto piano aveva usato l’ascensore. Poi si era fermato davanti al portoncino dell’appartamento scelto come bersaglio. Lì aveva tirato fuori l’intero corredo di attrezzi da scasso. Evidentemente contava su un’azione fulminea che non avrebbe destato sospetti. Invece, per sua sfortuna, l’ispettore di polizia che abita di fronte si era insospettito dei rumori, aveva gettato uno sguardo attraverso lo spioncino della porta e poi era uscito a controllare. Capendo che qualcosa non andava, aveva dato l’allarme. Il malvivente, intuendo di essere stato scoperto, aveva prima cercato di nascondersi nella speranza che il vicino guastafeste se ne andasse e poi aveva tentato la fuga. Ma all’uscita dell’ascensore aveva trovato gli agenti delle Volanti.

L’ARRESTO

Per il 56enne erano scattate dunque le manette. Con sé, al momento dell’arresto, aveva gli arnesi da scasso; mentre sul portoncino c’erano segni inequivocabili della tentata effrazione. Il giorno seguente, lo straniero era comparso di fronte al giudice per la convalida dell’arresto e a direttissima. Oggi la vicenda giudiziaria si è conclusa con un patteggiamento a 14 mesi, pena sospesa. Il caso aveva suscitato un certo scalpore, proprio per le circostanze fortuite che avevano permesso di sventare il furto. La prontezza di spirito del poliziotto fuori servizio si era rivelata cruciale, salvando il vicino dalla razzia.