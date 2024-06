CONEGLIANO (TREVISO) Un martello polacco al servizio della Prosecco Doc Imoco. Il primo volto nuovo è Martyna Lukasik, schiacciatrice nata a Danzica (Polonia) il 26 novembre 1999. Giovane ma già con ampia esperienza, Lukasik arriva dal Chemik Police con cui tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni, conquistando un trofeo dopo l’altro. Il palmares della giovane banda infatti conta 3 scudetti, 4 coppe di Polonia e 2 Supercoppe polacche, a cui vanno aggiunti i riconoscimenti individuali: MVP in coppa di Polonia 2019 ed in Supercoppa 2023. Lukasik ha già ben figurato anche in terreno internazionale, tanto in Champions quanto con la maglia della propria nazionale, con cui lo scorsa estate ha raggiunto il bronzo in Vnl, salendo alla ribalta con il titolo di miglior schiacciatrice. Tra gli ulteriori vantaggi che comporterà l’arrivo di una delle bande più interessanti del panorama internazionale, l’intesa con capitan Joanna Wolosz, con cui condivide lo spogliatoio nella Nazionale allenata da Stefano Lavarini, prossimo allenatore di Milano. E, se il buongiorno si vede dal mattino, anche la squadra di provenienza è la stessa di ‘Asia’, perché anche la bandiera gialloblù arrivò nel 2017 proprio dal Chemik Police.

IL PERCORSO

La nuova numero 17 della Prosecco Doc sviluppa tutta la propria carriera in patria, muovendo i primi passi nel Jasienak e nel Gedania, prima di intraprendere la carriera da professionista con il Sopot ed il Proxima Cracovia. Nel 2018/19, il salto in una squadra di vertice come il Chemik Police, con cui negli anni sviluppa il proprio gioco, diventando un fattore determinante nei successi della superpotenza polacca. Convocata in pianta stabile nelle selezioni giovanili della Polonia, Lukasik riceve la prima chiamata dalla nazionale maggiore nel 2018, con cui intraprende un ulteriore percorso di maturazione fino ad affermarsi come una delle migliori bande a livello europeo e non solo.

LA NUOVA PANTERA

Adesso, un ulteriore salto di qualità in una squadra come la Prosecco Doc Imoco, detentrice di scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Champions: «Quando ho saputo dell’interesse di Conegliano ero sotto shock, ma con molte emozioni positive - le prime parole di Lukasik da pantera - mi è sembrata una grande opportunità, lavorare in uno dei migliori club al mondo con tanti giocatori ed uno staff straordinari. Spero di poter contribuire ed aiutare la squadra a mantenere alta la qualità». Sarà importante giocare insieme alla capitana della tua nazionale Wolosz» «Giocare con Asia è sempre stato un piacere, finora ho avuto l’opportunità di lavorare con lei in Nazionale ed ha portato molto con la sua esperienza e personalità. Lavorare insieme in un club penso possa darmi maggiori opportunità di vedere grandi cose di lei». Si sente pronta per il campionato italiano? «Nelle ultime stagioni sono cresciuta molto dal punto di vista tecnico e dell’esperienza, non sono mai stata così pronta per questa sfida come in questo momento. Non vedo l’ora di competere in un campionato top come quello italiano». Cosa pensa del gioco della sua prossima squadra che tanto ha raccolto in questi anni? «Mi piace, guardando le partite della Prosecco Doc Imoco e vedendo la connessione delle giocatrici, la fiducia e lo stile che mostrano in campo mi sembra una squadra molto preparata. Sembra tutto facile, ma di sicuro dietro c’è un grande lavoro. So che ci sarà molto da imparare sul sistema di gioco, ma sono pronta e carica, curiosa di vedere come funziona dall’interno questa macchina vincente ed orgogliosa di farne parte. Il mio obiettivo è contribuire alla costruzione di un’altra grande squadra per continuare a crescere e contribuire a vincere ancora». Ha già vissuto da avversaria il pubblico del Palaverde. «Ho già avuto il piacere di giocare davanti ai tifosi della Prosecco Doc, un’atmosfera unica e con tutti molto coinvolti e partecipi di quanto succedeva in campo, non vedo l’ora di incontrarli di nuovo, questa volta però dalla mia parte, e festeggiare insieme altre vittorie».