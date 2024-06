TREVISO Il compagno di Giulia, Matteo Bernardi, è sconvolto. Come tutti. Lunedì sera, con ancora negli occhi le immagini del terribile incidente di viale della Repubblica, è andato in palestra alla Ren Bu Kan del maestro Ofelio Michielan, in pratica la seconda casa di Giulia Mauri. Anche lui è un karateka e divideva con la fidanzata la passione per il tatami. Erano felici, Giulia e Matteo. Da poco più di un anno avevano comprato casa assieme a San Pelaio e stavano progettando il futuro: «Adesso ci piacerebbe fare un figlio, allargare la famiglia», dicevano agli amici. Tutto filava liscio, i programmi di vita si accumulavano. Fino alla tragedia di lunedì quanto ogni cosa, invece, è andata in frantumi.

IL RICORDO

Matteo, lunedì pomeriggio, si è recato sul punto dell’incidente. Ha visto il furgone tirato fuori dall’acqua, ha ascoltato le testimonianze di chi ha prestato i primi soccorsi. È corso anche in ospedale per avere notizie, per provare a stare vicino alla propria compagna in una momento così tragico. Adesso vince il dolore che lo strazia ormai da due giorni e prova a tirare fuori un’immagine di Giulia. Un’immagine bella, positiva: «Voglio ricordarla sempre con la sua semplicità ed energia che metteva in tutte le cose che faceva - dice - lei è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata. Era una ragazza genuina e semplice, amata da tutti». I genitori Paola e Renato, ieri, erano ammutoliti dal dolore. Le finestre della villetta di via Santa Bona Vecchia sono rimaste chiuse a lungo. Troppo forte lo strazio. E lunedì sera anche nella sede della Ren Bu Kan l’atmosfera era tristissima, pesante. «Aspettavamo Giulia per l’allenamento, come ogni lunedì - ricorda Davide Michielan, figlio di Ofelio da cui ha ereditato l’amore e il talento per il karate - Giulia era una karateka molto brava, ammirata da tutti. Aveva anche iniziato a insegnare qui da noi. Viste le sue capacità si prendeva cura di chi iniziava a muovere i primi passi in questo sport, sia adulti che più piccoli. Ma era un punto di riferimento per tutti. Amava ogni aspetto di questa disciplina, anche dal punto di vista organizzativo. Ci aiutava in segreteria, era di supporto al Comitato regionale, sosteneva gli ufficiali di gara. Ogni volta che c’era qualcosa da fare, lei era presente. Non posso credere che sia accaduto tutto questo».

GLI AMICI

I ricordi si accavallano, la commozione rende complicato anche pensare. In tanti però vogliono dare un ultimo saluto a Giulia: «Ti aspetterò in palestra come ogni settimana - dice Loredana - non ti vedrò più, ma il vuoto che lasci sarà riempito con il ricordo dei tuoi dolci sorrisi». E Manuela: «Cara Giulia lasci un grande vuoto, ma un ricordo indelebile nel cuore». Parla di Giulia anche Caterina Dozzo, consigliere comunale della Lista De Nardi e atleta della Ren Bu Kan: «Non è giusto, non ce lo si può spiegare, fa un male cane - ammette - ciao Giulia, sarai per sempre tutto il bello della grande famiglia. Siamo tutti molto scossi. Giulia ha rappresentato ogni giorno l’essenza della Ren Bu Kan Treviso: gentilezza, dedizione, grande cuore. I Maestri Ofelio e Davide Michielan perdono un’ottima atleta e una grande collaboratrice, tutti noi perdiamo un’amica e un punto di riferimento. Ci saremo sempre per la sua famiglia e per chi le ha voluto bene».