TREVISO – Giovanni Follador lascia la presidenza dell’Unlpi Veneto, l’unione regionale delle Pro Loco. Una notizia non da poco: Follador ha deciso di rinunciare alla guida dell’associazione dopo vent’anni, lasciando al suo successore un patrimonio fatto da 50mila soci e 560 Pro Loco. L’annuncio ufficiale avverrà il prossimo 16 giugno nel corso dell’assemblea in programma a Camposampiero in provincia di Padova. Quello di Follador sarà comunque un addio senza scossoni: «Col direttivo arriviamo alla fine dei quattro anni di mandato - dice - ma già l’anno scorso avevo annunciato ai miei che ero intenzionato a non proseguire più questo percorso. Dopo vent’anni penso si arrivato il momento per farsi da parte. Lascio però un’associazione in grande salute». Già individuato il suo successore, un altro trevigiano. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il prossimo presidente regionale sarà Rino Furlan di Resana, già consigliere nazionale dell’Unpli oltre che vicepresidente di Follador nell’Unpli trevigiano (di cui resterà presidente). Un cambio, insomma, all’insegna della continuità.

L’EREDITÀ

Follador ha ancora meno di un mese di tempo per definire gli ultimi dettagli in vista del passaggio di consegne: «L’Unpli regionale è solido, anche dal punto di vista economico come dimostrano i tre dipendenti che abbiamo. E non è poco per una realtà che si regge essenzialmente sul volontariato. Le Pro Loco restano un punto di riferimento importante per il territorio. E non sono in crisi: il loro numero è sempre costante, anzi possiamo anche dire che aumenta un po’. Se una chiude da una parte, magari ne aprono altre due da un’altra. E proprio per rafforzare il senso di territorialità che ci contraddistingue, la nostra Unpli è divisa in consorzi provinciali: una formula che ha dimostrato di funzionare bene». In questi venti anni Follador ha anche saputo intessere ottimi rapporti con gli altri enti: «Abbiamo buoni rapporti con tutti - specifica - come con la Regione, con cui organizziamo vari eventi come la manifestazione “Spettacoli e Mistero” o la Festa del Popolo Veneto il 25 marzo». Tra le tante cose fatte, una soprattutto rende fiero Follador: «Come Unpli regionale riusciamo a garantire una copertura assicurativa a tutte le manifestazioni che vengono organizzate sul territorio. Per tanto tempo quello dell’assicurazione è stato un problema che rendeva complicato organizzare qualsiasi cosa, adesso siamo riusciti a superarlo grazie proprio al livello regionale. Chiudo con una battuta: quando, vent’anni fa, subentrai all’allora presidente Benettazzo, in cassa c’erano 70mila euro. Gli promisi che non li avrei sperperati. Oggi lascio l’associazione con 102mila euro in attivo. Una soddisfazione».