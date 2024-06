Furti di bici a scuola, attacco del presidente del consiglio d’istituto: «Comune assente»

TREVISO - Otto furti o tentati furti in un solo anno nelle scuole medie Felissent e Mantegna. L’ultimo due giorni fa: qualcuno è entrato di notte nel cortile del plesso di via Caduti di Cefalonia, tagliando la recinzione, e ha rubato una bici. E nel giorno delle elezioni europee scoppia la polemica politica tra attacchi, reprimende e possibili denunce. «Gli episodi sono stati denunciati alla polizia e segnalati al sindaco e agli uffici comunali – mette in chiaro Francesco Sardo Infirri, presidente del consiglio di istituto dell'Ic Felissent – nonostante questo, non c'è stato alcun intervento del Comune. Nemmeno per riparare gli infissi danneggiati, cambiare la lampadina in un ingresso non illuminato o installare telecamere».

LA POLEMICA

La scuola Felissent, tra l'altro, è quella del caso di Dante “censurato” per non urtare la sensibilità delle famiglie di fede musulmana. «Illustri esponenti della politica si sono “scandalizzati” per un episodio di cattiva scuola, strumentalizzandolo senza rispetto – incalza – ma anziché procedere al linciaggio mediatico di un’insegnante e investire tutta la scuola con tale aggressività, dovrebbero garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle scuole dove mandiamo ogni giorno i nostri figli». Da Ca’ Sugana, però, respingono le accuse al mittente. Anzi, ci aggiungono il carico facendo riferimento al fatto che Sardo Infirri è anche presidente di Treviso Civica, la lista di Franco Rosi, che nelle elezioni comunali dell’anno scorso ha sostenuto la candidatura a sindaco di Giorgio De Nardi.

LA REPLICA

«Guarda caso l’uscita di chi era nelle liste di De Nardi arriva puntuale proprio nel giorno delle elezioni», punge Sandro Zampese, assessore ai lavori pubblici. Dal canto proprio, Sardo Infirri elenca una serie di difficoltà. «Per consentire la sicurezza notturna, in uno dei plessi il personale ausiliario è costretto a chiudere le porte antipanico con lucchetti e a riaprirle il mattino dopo per garantire le vie di fuga – rivela – in un altro plesso la scuola ha sostituito delle serrature in autonomia ed è ancora in attesa della sostituzione della porta danneggiata dalle ripetute intrusioni. Solo oggi il personale inviato dal Comune è intervenuto per riparare l'impianto di allarme di un plesso, sede di seggio elettorale, non funzionante da anni e oggetto di ripetuti scassi e furti». La replica di Zampese è netta: «Se si intende dire che i tecnici si piegano alle elezioni rimandando gli interventi per la sicurezza dei bambini, siamo davanti a un ragionamento meschino, passibile di denuncia – contrattacca – un’importante carica come quella di presidente del consiglio di istituto non dovrebbe essere strumentalizzata politicamente». «L’impianto anti-intrusione delle Mantegna è stato riparato ora perché abbiamo dovuto attendere l’arrivo dei pezzi di ricambio, non facili da reperire. Nell’attesa, abbiamo messo noi i lucchetti sulle porte antipanico. Adesso, con la sistemazione dell’impianto, cambieremo l’intero portale – conclude Zampese – si tratta di lavori che sono già programmati, come la sostituzione del lampione. Per quanto riguarda l’ultimo furto alle Felissent, poi, stiamo parlando di una cosa che la scuola non aveva ancora segnalato».