Rugby, Francesco tricolore col Benetton U18: «Dedico la vittoria alla mia sorellina che non c’è più»

MONTEBELLUNA (TREVISO) – Dietro lo scudetto della Benetton Rugby under 18 batte un cuore montebellunese. E' quello di Francesco Dalla Riva, capitano della squadra che, una settimana fa, si è laureata campione d'Italia. E la storia di Francesco, 19enne in forza al Montebelluna Rugby fino a 14 anni ma poi passato alla Benetton, merita di essere raccontata per varie ragioni. Sia perché conferma come, ancora una volta, il capoluogo montelliano si riveli fucina di sportivi, sia perché il giovane rappresenta un esempio della capacità di coniugare sport e studio dato che, avanti di un anno rispetto ai suoi coetanei, è riuscito a giocare ad alti livelli ma anche a raggiungere ottimi risultati alle superiori e ora frequenta ingegneria. Ma anche perché nella dedica della vittoria c'è un aspetto squisitamente familiare: il ricordo della sorellina, Biancofiore, morta alla nascita prima che lui venisse alla luce.

IL RICORDO

Francesco, infatti, oltre che a tutta la sua famiglia, nel momento della gioia ha pensato a lei, dedicandole la vittoria.

«L’ho fatto per farle capire che in qualche modo le voglio bene -dice teneramente Francesco- In questi anni ho sempre saputo di lei; fra l'altro, mia sorella Elena, che ha 21 anni, porta anche il suo nome come secondo: Biancofiore, appunto. Ma ho pensato anche alle altre sorelle Elisa, Erica e a mia mamma Giliola». A proposito del suo rapporto con il rugby, poi, continua: «Per me il rugby in questi anni non è mai stato solo uno sport, ma qualcosa di molto più prezioso e importante. Mi verrebbe quasi da paragonarlo a un fratello maggiore. È sempre stato presente nella mia vita. Mi ha fatto passare dei momenti terribili, pieni di paura, fatiche e rimpianti, tanto da portarmi quasi a lasciarlo. Questo "fratello" però, mi ha regalato soprattutto ricordi e momenti indimenticabili, che mi accompagneranno per sempre. Anche con le mie sorelle ho un rapporto molto simile: momenti in cui litighiamo pesantemente, ma alla fine vince il bene che ci vogliamo». Per quanto riguarda invece il rapporto con lo studio: «E’ stato ed è ancora piuttosto complicato. Sono riuscito ad alternare le cose solamente grazie al supporto della famiglia, sia alle superiori che quest'anno all'università. Abbiamo dovuto fare dei sacrifici in questo mio percorso, ma alla fine è andata bene e ne è valsa la pena». E per il futuro? «Probabilmente andrò in un'altra squadra, Paese, Tarvisium o Villorba». Il papà Piero, orgogliosissimo, anche per questo ricorda «il sacrificio di tanti anni di un ragazzo di Montebelluna cresciuto nel rugby di casa, dove tornerà sicuramente senza ambizioni di carriera».