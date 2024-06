TREVISO - Scatta il conto alla rovescia per i 7.400 studenti trevigiani dell’ultimo anno delle superiori chiamati ad affrontare l’esame di maturità. Il 19 giugno si partirà con il primo scritto, il classico compito di italiano. Il giorno dopo si continuerà con la seconda prova, diversa per ogni indirizzo di studio. Per poi concludere con l’orale. Ma non manca qualche difficoltà. A partire dalla corsa contro il tempo per sostituire i commissari che non potranno essere presenti da lunedì, momento dell’insediamento.

«Sono in corso diverse prove di abilitazione per gli insegnanti – rivela Emanuela Pol, preside dell’istituto Planck di Lancenigo – e per alcune classi di concorso la prova è stata prevista proprio per la settimana prossima». Alcuni professori devono andare fino a Roma. E di conseguenza non potranno far parte delle commissioni. Anche perché non si può entrare in corsa: i docenti devono essere gli stessi, al completo, per tutta la durata degli esami. Il ministero dell’Istruzione ha già pubblicato l’elenco delle commissioni, con tre commissari esterni e tre interni. Ma è sempre lo stesso ministero a specificare che «i dati sono suscettibili di variazioni a seguito di sostituzioni».

La sorpresa

La novità della maturità di quest’anno, almeno sul piano dei termini, sta nel cosiddetto “Capolavoro”. In buona sostanza si tratta di un prodotto confezionato da ogni studente per evidenziare i progressi fatti durante le superiori. L’idea che sta alla base è consentire ai ragazzi di mettere in luce particolari esperienze o competenze. Anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico. Il “Capolavoro” va caricato su una piattaforma informatica. Ma le aspettative sono state presto deluse. «È stato comunicato che l’esame orale non verterà sul “Capolavoro”, cioè sulle attività che gli studenti hanno ritenuto particolarmente significative – sottolinea Pol – di fatto sarà solo un documento che la commissione potrà sì guardare, ma slegato dall’orale. Per chi l’ha preparato con cura, in particolare, un po’ di delusione c’è stata». Tempo buttato? No, perché la riflessione da parte degli studenti su attività che hanno lasciato il segno è comunque importante. Ma certo all’inizio si pensava a qualcosa di diverso. In ogni caso, si va avanti.

Preparativi

«Stiamo procedendo con gli scrutini e le ammissioni agli esami – fa il punto Renata Moretti, preside del Besta di Treviso – il personale amministrativo sta lavorando per le commissioni, i tecnici sono al lavoro per sistemare tutte le postazioni nei laboratori di grafica e i computer per le commissioni, e i collaboratori scolastici stanno pulendo a fondo per preparare aule e corridoi, dove saranno predisposti gli uffici delle stesse commissioni e gli spazi per gli esaminandi. Insomma, un gran lavoro di tutta la comunità».

Nel frattempo sono già iniziati gli esami per oltre 8mila alunni delle terze medie. In questo caso non c'è un calendario unico. Ogni scuola si è organizzata per cominciare con le verifiche dopo la fine delle lezioni (terminate l’8 giugno). Sono previste tre prove scritte: italiano, lingua straniera e matematica. Fino all'orale. C’è solo un vincolo: gli istituti devono tassativamente concludere gli esami entro il 30 giugno.