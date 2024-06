ARCADE (TREVISO) - Sindaco detective. Domenico Presti, primo cittadino di Arcade, trova 85 grammi di hashish imbustati dentro un pacchetto di tabacco. Nascosti in un tronco d’albero, nel parco di Villa Cavalieri. Il pacchetto è stato trovato giovedì sera. A raccontarlo è lo stesso primo cittadino: «Avevo concluso un ricevimento e ho visto dei ragazzini che sembravano aspettare qualcosa. Era strano e non era la prima volta che mi venivano segnalati comportamenti poco chiari da parte dei giovani che scambiano il parco per una piazza di spaccio. Così, mi sono deciso e sono andato a vedere. Ho trovato la droga, che era stata ben nascosta. I ragazzetti che erano là si sono detti del tutto estranei e io non posso dimostrare qualcosa di diverso. Ma, tutto cambierà».

È stato approvato, infatti, un nuovo regolamento di polizia municipale che prevede di comminare multe a chi trasgredirà le semplici regole di utilizzo del parco di Villa Cavalieri, che misura circa 6 mila metri. Nel parco non sarà possibile introdurre sostanze alcoliche di nessun tipo. Chi verrà sorpreso con birra, vino o superalcolici verrà multato e dovrà pagare 100 euro. La stessa multa la dovrà pagare chi verrà trovato all’interno dello spazio verde dopo l’orario di chiusura e, altresì, sarà sanzionato chi scavalcherà il muro di cinta. «Invierò una copia del regolamento a tutti i residenti - promette Presti - perchè è ora di finirla con le canne fatte al parco. Non voglio nemmeno che quello spazio venga usato per lo spaccio di sostanze stupefacenti o, ancora, che diventi luogo di bivacco per il consumo smodato di alcolici». E conclude, promettendo ai giovani: «Sappiate che userò qualsiasi mezzo legale per mettere fine a questo malcostume con la collaborazione delle forze dell’ordine. Il parco è fatto per accogliere la cittadinanza, in un contesto di ordine, pulizia e legalità».