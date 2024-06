MASER (TREVISO) Crew-8 è l'ottava missione operativa di astronauti che SpaceX ha effettuato per la NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale. I quattro membri dell'equipaggio - Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps e Alexander Grebenkin - partecipano all'Expedition 71 per condurre una vasta gamma di esperimenti per sei mesi. Le indagini condotte durante l’Expedition 71 includono l'esame di organoi di cerebrali per comprendere i disturbi neurodegenerativi, il monitoraggio dello spostamento dei fluidi corporei durante il volo spaziale e lo studio degli effetti della radiazione UV e della microgravità sulla crescita delle piante. Alcuni membri dell'equipaggio partecipano anche a un insieme di studi denominato Complemento di Protocolli Integrati per la Ricerca Umana nell'Esplorazione (CIPHER), che mira ad aiutare gli scienziati a capire come i lunghi periodi nello spazio possano alterare il corpo umano.

Sidi Sport prende parte alla spedizione NASA con il suo rotore, utilizzato come sistema di chiusura dei polsini veno-costrittori indossati dagli astronauti alle cosce. Progettati per contrastare gli effetti della microgravità sul corpo umano, il loro uso è finalizzato a intrappolare i liquidi, ridurne quindi il volume nella testa, prevenendo potenziali cambiamenti alla struttura dell’occhio e alla vista.

Per consentire all'equipaggio di regolare e chiudere i polsini, il rotore di Sidi è stato individuato essere un sistema affidabile, efficiente e compatibile con i livelli di prontezza tecnica richiesti per le operazioni di volo spaziale. Composto da un rotore in resina ad alta intensità con un cavo in Dyneema®, permette una chiusura micrometrica e allo stesso tempo differenziata, per una adattabilità assoluta alla circonferenza del corpo interessato.

Per Davide Rossetti, Chief Executive Officer di Sidi Sport, “è assolutamente entusiasmante che i sistemi di chiusura Sidi siano stati scelti dalla NASA all’interno di una missione spaziale. Negli anni '90, inventando i rotori, Sidi Sport ha cambiato il mondo delle calzature sportive e da allora non ha mai smesso di perfezionarli. Il nostro contributo a Expedition 71 rappresenta un potente stimolo a migliorare ulteriormente, a raggiungere nuovi traguardi e a supportare al massimo con i nostri prodotti gli sportivi in ogni loro sfida’”.