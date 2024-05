CESSALTO (Treviso) – Per ottant’anni l’origine di una parte della sua famiglia era stata sempre avvolta nel mistero. Ma quei caratteri somatici che nessuno aveva tra i parenti vicini le ricordavano il papà che non aveva mai potuto conoscere. La svolta della vicenda lunga una vita è arrivata solo pochi giorni fa. Grazie alla caparbietà della figlia e un impegno andato avanti per decenni, la donna ha potuto scoprire di avere ben tre fratelli e due sorelle da parte di padre. Nemmeno loro, i fratelli, avevano mai saputo nulla dell’esistenza di Paola Franzin, 80 anni, residente a Cessalto. Quasi tutti risiedono nel paese di origine del padre, Veroli, in provincia di Frosinone. E quando sono stati informati, non ci hanno pensato su due volte e insieme sono giunti in Veneto per conoscere e abbracciare di persona la loro sorella maggiore.

L’EMOZIONE

«Un incontro memorabile» lo ha definito Sonia Andretta, la figlia di Paola, protagonista della riunione familiare. L’abbraccio è avvenuto giovedì 2 maggio, in casa della pensionata cessaltina. C’erano dunque le due sorelle e i due fratelli. Si tratta di Severino, Anna, Filomena e Gino. Mancava solo Fernando, l’altro fratello che nel frattempo ha fatto fortuna in Canada. «Un momento straordinario di riconciliazione familiare che ha scaldato il cuore della nostra comunità» ha dichiarato il sindaco di Cessalto, condividendo sui social la storia. «Ormai non ci speravo più» ha chiarato la figlia della donna. La quale, dopo anni di appelli social, oltre a trasmissioni tivù e radio, è arrivata alla svolta grazie all’analisi del dna.

LA STORIA

Paola Franzin nacque nel periodo della Seconda Guerra mondiale: il papà era un soldato italiano, Pietro Martelluzzi. Le vicissitudini del conflitto avevano poi allontanato Pietro dal Veneto. L’uomo era infine tornato nel Lazio dove si era sposato e si era fatto un’altra vita. Tutti in famiglia sapevano il suo nome ma per anni è stato irrintracciabile perché pochi erano gli elementi a disposizione. Solo grazie alla tenacia della figlia di Paola si è arrivati a far incontrare i fratelli. Sonia Andretta ha dedicato tre decenni alla ricerca del nonno, attraverso ogni angolo d'Italia, tra registri ingialliti e antiche testimonianze. Il mistero infine si è risolto grazie al dna e alle banche dati che hanno portato nella zona del Frusinate e di Veroli. Qui si sono concentrate le ricerche e gli appelli degli ultimi mesi. E il mistero è stato risolto.