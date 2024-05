Asolo. Il funerale di Eleonora Duse e la "cronaca" ritrovata 100 anni dopo: «Il Gazzettino Ilustrato era nel baule di nonna»

ASOLO (TREVISO) - La copia originale de “Il Gazzettino Illustrato” del 18 maggio del 1924 con la cronaca del funerale ad Asolo di Eleonora Duse, morta a il 21 aprile 1924 all’età di 65 anni a Pittsburgh. Il settimanale, allegato al quotidiano “Il Gazzettino” dal 1921 al 1941, è stato ritrovato in un baule pieno di ricordi asolani ereditato da Luca Frezza, titolare di una azienda artigiana di termoidraulica, già capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Asolo e già assessore (giunta Baldisser), personaggio molto conosciuto ad Asolo e nell’Asolano.

«Mi sono ricordato di quella copia che mi aveva lasciato in eredità mia nonna paterna Ilde, mancata nel 1986 - spiega Frezza - quando si è parlato della mostra da allestire per il centenario della morte di Eleonora Duse. Allora ho cominciato a vedere nei tanti documenti, foto, cartoline sulla storia recente di Asolo che la nonna mi aveva lasciato e finalmente è saltata fuori questa copia de Il Gazzettino Illustrato che ricordo la nonna teneva custodita gelosamente perché a quel funerale ci era andata anche lei».

Un funerale, come viene ricordato dal cronista del tempo Carlo Biadene, veramente sentito e partecipato dagli asolani dimostrando l’amore che avevano per la “divina”. «Ricordo che la nonna mi diceva che fu un funerale memorabile, mai vista tanta gente - ricorda Frezza - addirittura la presenza dell’onorevole Lupi, sottosegretario di Stato all’Istruzione in rappresentanza del Governo. La nonna si soffermava sulla bara trainata da quattro cavalli che era il massimo dei funerali del tempo.

Infatti i più poveri si potevano permettere solo un cavallo che faticava a raggiungere il cimitero di Sant’Anna per la difficile salita e allora i fedeli spingevano il carro; con la Duse non c’è stato bisogno di nessuna spinta».

I MISTERI

Ma chi aveva comprato questa copia del settimanale (che costava 20 centesimi) rimane un mistero: ”«Allora la copia era in possesso della nonna ma non so se a comprarla fu mio nonno Amedeo (1901) oppure mio bisnonno Giuseppe, invalido della Prima guerra mondiale e “postino” ad Asolo» aggiunge Frezza. E c’è anche un “giallo” da risolvere. La foto a tutta pagina riporta la folla straripante vicino al feretro accalcata davanti alla chiesetta di Sant’Anna che riporta però sulla facciata una scritta a forma di lapide “Luce e gloria allo spirito di Eleonora Duse tornata al suo rifugio tra il Grappa ed il Montello ancora una volta e per sempre”. Spiega Frezza. «E’ la chiesetta di Sant’Anna, questo è certo, ma quella lapide ora non c’è più, non si capisce se sia stata messa come ritocco o cosa». Sui pezzi scritti comunque non appare e in prima pagina sotto la foto a tutta pagina una didascalia dal titolo “Il voto di Eleonora Duse esaudito”.