Zona gialla in Alto Adige da lunedì 6 dicembre. Widmann: «Forte afflusso agli hub per i booster»

L'Alto Adige da lunedì sarà zona gialla. Lo ha comunicato l'assessore alla sanità Thomas Widmann, evidenziando che ormai tutti i parametri indicano in questa direzione. Widmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l'obbligo di mascherina all'aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo «per gli altoatesini cambierà poco». Lo stesso giorno entrerà in vigore il Super Green pass. Widmann ha fatto presente che negli ultimi giorni si è iniziato a registrare un forte afflusso agli hub, soprattutto per i booster e che metà dicembre ci sarà un'offensiva vaccinale.

Friuli in giallo da ieri, Fedriga: bene avvio misure

«Mi sembra che la situazione sia stata ben gestita, ovviamente qualche disagio c'è stato, ma assolutamente assorbito e assorbibile, quindi sono contento per come è iniziata, sapendo che quando si fanno decisioni di emergenza e si prendono decisioni all'interno di una pandemia qualche problema può esserci bisogna correggerlo e nel caso spiegare con chiarezza quali sono le regole condivise». Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'indomani dell'ingresso del Fvg in zona gialla con l'applicazione delle nuove misure anticovid. «I dati del Friuli Venezia Giulia - ha poi spiegato durante un incontro a Trieste - confermano che non siamo in un periodo di discesa del contagio, ma non siamo più in un periodo di crescita esponenziale e questo ci fa ben sperare per le prossime settimane. Certezze il virus non ce le dà, possiamo solo ipotizzare delle previsioni rispetto a quanto abbiamo visto e stiamo vedendo».