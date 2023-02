Crisanti a Bassano spiega come uscire dall'emergenza sanitaria del post Covid

BASSANO - Come uscire dall'emergenza? Ne parlerà, ovviamente riferendosi a quella sanitaria, Andrea Crisanti, invitato al ridotto del teatro Remondini a Bassano il venerdì 10 febbraio alle 18.30. L'incontro è organizzato dalla locale sezione del Pd, di cui come è noto Crisanti è senatore. Insieme al microbiologo e divulgatore scientifico ci saranno Chiara Luisetto, presidente dell'assemblea veneta del partito, e il segretario cittadino Luigi Tasca.

La "cura" da cercare qual è secondo Crisanti? Tra varianti in circolo, mancanza di medici e personale ospedaliero, lunghe file d'attesa e altri problemi dventati evidenti dopo la fase pesante della pandemia. Per il senatore Crisanti un non facile contesto, per il quale occorre delineare una linea di condotta nazionale per emergere.