Benetton Rugby, il presidente Zatta: «Stagione di qualità che può aprire un ciclo, ma siamo troppo soli»

TREVISO – «Ci stiamo leccando le ferite». All’indomani della sconfitta in casa dei Bulls che ha interrotto il sogno playoff nuovamente ai quarti, Amerino Zatta presidente del Benetton, non si dà pace. «Dobbiamo abituarci a giocare a certi livelli, bisogna sbagliare il meno possibile. Questo lo fai con l’esperienza, la maturità e con le qualità che si devono avere. La squadra ha comunque fatto vedere che già ne possiede. Un gruppo giovane che ha delle potenzialità e sicuramente in futuro può dare altre soddisfazioni. Però in Italia purtroppo siamo soli. È una situazione che mi preoccupa, perché giocare a certi livelli evidentemente non può essere solo il Benetton. Diamo un numero importante di giocatori alla Nazionale. Questi ragazzi hanno giocato il campionato del mondo, l’Urc e la Challenge Cup. A loro va un grande ringraziamento, perché è da più di un anno che sono sotto pressione. Hanno dato tutto quello che potevano dare. Un grazie, ovviamente, anche a tutto lo staff che ha saputo condurre la squadra a certi livelli, dando una serie di gratificazioni, non solo ai tifosi trevigiani. Però vedendo la gara con i Bulls, un altro passettino potevamo farlo. Godiamoci comunque questo momento, perché abbiamo fatto un ulteriore step rispetto agli anni passati e speriamo di farne altri nella prossima stagione.

Cosa si aspetta concretamente?

Sempre con l’auspicio di non essere lasciati sempre ed esclusivamente soli in Italia, perché questo è un grosso problema che potrebbe incidere sul futuro di tutto il resto del movimento».

«Ad ottobre ci sono le elezioni, non sta al nostro club dettare le strategie, sta ad una Federazione dare un contributo, una indicazione di cosa vuole fare di questo ‘Alto Livello’. Una cosa è certa: il Benetton non può e non deve essere la sola società che da tanti giocatori alla Nazionale. Vi deve essere un movimento più allargato che consenta di ridistribuire queste qualità anche con altri partners».

Parlando di club veneti, qualche altro vorrebbe entrare a far parte dell’Urc. Dal punto di vista del Benetton, come vedete questa ipotesi?

«Per Treviso va bene tutto, l’importante che vi siano altri soggetti. Che sia Rovigo, Padova, Parma o altre città, non c’è un problema di incompatibilità di vicinanza. L’importante è che ad affiancarci ci siano delle società in grado di proporsi e di dare un proprio contributo per la creazione di un gruppo di nazionali più folto».

Avete agito molto anche al di fuori del campo per attirare sempre più supportes.

«Ringrazio molto tutti quelli che lavorano all’interno della società e che non sono visibili all’esterno. È stato fatto un grande lavoro per riportare allo stadio i tifosi. Lo dimostra il fatto che abbiamo avuto il sold-out quasi in ogni partita. Siamo in crescita anche come sponsor, sono aumentati del venti per cento. È una attività importante che ci può portare progressivamente all’autonomia economica. Dobbiamo gestire strutture come La Ghirada e lo stadio di Monigo. Speriamo che prima o poi anche il Comune si accorga di quello che stiamo facendo. Lancio un messaggio all’amministrazione trevigiana: noi vogliamo andare avanti, però da soli non possiamo farlo. Ci aspettiamo una risposta non teorica, ma pratica. È da due anni che parliamo di costruire la nuova biglietteria e la nuova tribuna, però a tutt’oggi non vediamo ancora quel finale che possa permettere di dire che stiamo chiudendo la questione».

Nelle prossime settimane ci sarà una riorganizzazione societaria, con l’ingresso di un rappresentante della Federazione.

«Diciamo che la collaborazione era già stata definita tredici anni fa, per la definizione delle strategie del club che non riguardano solo l’aspetto tecnico, ma anche organizzativo, strutturale, per la costruzione di una società che possa avere delle fondamenta, e delle qualità tali, da potersi proporre in un campionato europeo. C’è stata semplicemente una ratificazione di un qualcosa che esisteva già».

Quando vi riunirete per dare il via al nuovo CdA?

«Dobbiamo attendere la conclusione di questa annata sportiva. Il Consiglio sarà nominato praticamente entro fine luglio».

Tornando a parlare della prima squadra, possiamo dire che è iniziato un nuovo ciclo?

«Vista l’età media dei ragazzi e considerato che solo ora hanno cominciato a capire cosa vuol dire giocare a certi livelli, assieme ad uno staff molto preparato, credo che il ciclo sia solo appena cominciato. La squadra si è resa conto che vi sono le possibilità di prendersi delle belle soddisfazioni. Si parte da questo gruppo, chiaramente mettendo a posto qualcosina, con qualcuno che va via, ed altri che arrivano. L’importante mantenere la convinzione di possedere certe qualità. È l’inizio di una storia importante sia per Treviso, ma anche per il rugby italiano, speriamo assieme ad altre due, tre realtà».

Benetton che cresce e che diventa sempre più un club appetibile.

«Con nostra soddisfazione, quello che ci sta gratificando, è che certi giocatori di livello internazionale ci stiano cercando. C’è qualche giocatore italiano che preferisce andare all’estero, ma questo fa parte del gioco. Abbiamo vinto il campionato italiano Under 18 e 16. Vuol dire che abbiamo una struttura importante, qualitativa che sta lavorando in un certo modo».

In crescita anche il settore femminile.

«In questo caso, due anni fa, si è deciso di intraprendere una strategia ben precisa. Non abbiamo voluto riprendere le giocatrici che erano andate via, ma abbiamo ricominciato da zero. Vogliamo che il gruppo cresca a piccoli passi per diventare in futuro l’asse portante di questa nuova realtà femminile, come lo è stato nel passato».

In più vi siete messi a disposizione per la creazione di una nuova franchigia femminile.

«Assieme a Valsugana e Villorba abbiamo dimostrato che ci sono delle qualità. Per il rugby femminile è solo l’inizio di un progetto che andrà a finalizzarsi tra qualche anno».