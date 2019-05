Ronaldo a Luxottica? Risolto il giallo: è Zuckerberg, patron di Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO - Risolto ildelstamattina, 9 maggio,. Decine di dipendenti dell'azienda hanno creduto di riconoscere, nella figura che accompagnava Del Vecchio,, e tra le maestranze si era diffusa una grande attesa per vedere da vicino il campione, Dall'azienda però non era venuta alcuna conferma, e ufficiosamente dai piani alti la notizia veniva smentita, anche se in maniera alquanto enigmatica: «C'è qualcuno ma». Il Gazzettino è riuscito a risolvere il giallo ed ecco la prova fotografica: effettivamente l'ospite di Del Vecchio non era un calciatore: è addiritturae titolare di un impero dei social che comprende, oltre a Fb, ancheDall'azienda ancora nessun comunicato ufficiale, nessuna conferma, nessuna smentita. Ma la visita ad Agordo di un personaggio di calibro mondiale come il fondatore di Facebook non è certamente un caso, e non è certamente una visita di piacere, ma di business.è ancora in azienda, ai piani alti, con Del Vecchio e i più alti vertici del gruppo. Tra il grande Leonardo Del Vecchio, fondatore del colosso degli occhiali, e l'uomo che inventò i social, qualche cosa bolle in pentola.